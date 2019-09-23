مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات أمس الأحد.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13876 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وكانت مؤشرات البورصة شهدت أمس الأحد انخفاضات حادة وسط مبيعات من المستثمرين المصريين وإقبال الأجانب والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 5.32% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 14958 نقطة.

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وشهدت الجلسة أمس وقف التداول لمدة نصف ساعة، وذلك لأول مرة في نحو 3 سنوات، وذلك بعد أن انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة خلال جلسة أمس نحو 35.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 702.3 مليار جنيه مقابل 738 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق، بحسب ما قالت وكالة رويترز.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، للوكالة أمس، "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".