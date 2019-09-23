برلماني: الواجبات المدرسية تشكل عبئًا على الأطفال.. وحظرها قرار صائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية في مرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل، بالإضافة إلى أنها تشكل عبئًا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم، أن طبيعة هذه المرحلة العمرية تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، فالطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارًا وكبارًا وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع.

وأضاف أن عمل واجبات لأربع أو ست مواد دراسية يوميا يمثل عبئا بالنسبة للطالب، ويؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لإطلاق خياله وقدرته الإبداعية، وتمنعه من أن يعيش في حالة من التصورات التي تثري فكره وتنمي قدرته العقلية، كأن يحكي قصة أو يسرح بخياله ويتصور أشياء معينة أو يرسم، وهي عوامل أساسية في نموه العقلي يحرم منها نتيجة عبء الواجبات الدراسية.

وأضاف أن الدراسات أظهرت وجود علاقة مباشرة بين الوقت المبذول في الواجبات المنزلية ومستوى الصحة البدنية والإجهاد النفسي واضطرابات المزاج بين الطلبة، فليس من الطبيعي ان يحضر الطالب عدد ساعات كبيرا بالمدرسة في حالة تركيز شديد، ثم يستكمل هذه العملية مرة أخرى بالمنزل.​