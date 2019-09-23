اعتقال 5 عناصر من داعش بمدينة الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 5 عناصر من

تنظيم داعش ، وذلك عقب ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن أماكن تواجدهم في مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد.وأشار المسئول العراقي إلى أن من بين المعتقلين اثنين كانا يعملان فيما يسمى ب"الأمنية والبقية" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل، موضحا أن عملية القبض تمت في منطقة العبور بالجهة الغربية للجانب الأيمن لمدينة الموصل.يأتي هذا عقب ساعات من إعلان مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق القبض على أحد الإرهابيين في مدينة الموصل .يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.