الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ،صباح اليوم ، طالت 52 مواطنا من محافظات الضفة الغربية والقدس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية فقد

جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن الجيش حول المعتقلين للتحقيق.

وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات إسرائيلية "داهمت العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها وروعت قاطنيها واحتجزتهم وأرهبتهم بالكلاب البوليسية".