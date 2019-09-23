إندونيسيا تكشف سر تحطم "بوينج 737 ماكس"

كشف محققون إندونيسيون، أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دوراً رئيسياً في تحطم طائرة لشركة ليون إير من طراز "بوينج 737 ماكس" في أكتوبر الماضي، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسودة النتائج تكشف أيضاً سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة.

ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأميركية.

وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.

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ولم يعلق متحدث باسم بونيج على تقرير الصحيفة، ولكنه قال إن الشركة تواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.

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وقالت الصحيفة إن محققي حوادث الجو الأميركيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريباً إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.