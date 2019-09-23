ترامب وجونسون يتفقان على إبرام اتفاق للتجارة الحرة

وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحلول شهر يوليو من العام المقبل.

وقال مصدر بريطاني إنه يمكن لترامب وجونسون الالتزام علناً بالجدول الزمني الطموح للغاية عندما يلتقيان في نيويورك الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر، "الإرادة السياسية موجودة الآن على الجانبين لإنجاز الاتفاق بحلول يوليو المقبل"، مضيفاً "أنه نصر كبير لنا، وترامب حريص أيضاً على الإعلان عن ذلك في الولايات المتحدة".

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وأوضح المصدر: "هناك أيضاً اعتراف على جانبي المحيط الأطلسي بضرورة إنجاز الاتفاق بحلول ذلك الوقت لأن دورة الانتخابات الأميركية ستبدأ بعد ذلك بوقت قصير".