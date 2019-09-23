كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: نسعى للحصول على مساندة دوليّة في مواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى الولايات المتحدة، خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة إلى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة إيران التي تتّهمها واشنطن باستهداف منشأتَين نفطيّتين في السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر قناة "ايه بي سي"، إنّ "الرئيس (دونالد) ترامب وأنا شخصيّاً نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح".

وأضاف وزير الخارجيّة الأميركي "أنا في نيويورك، سأكون في الأمم المتّحدة طوال الأسبوع للحديث عن ذلك". وتابع "نأمل أن تتبنّى الأمم المتحدة موقفاً حازماً".

وأشار إلى أنّ المنظّمة الدوليّة "أنشئت تماماً لهذا النوع من الأمور - حين تُهاجم دولة أخرى - ونأمل أن تتحرّك على هذا الصعيد".

وأكّد مجدّداً أنّ ما تعرّضت له السعودية كان "هجوماً إيرانيّاً نُفّذ بصواريخ كروز".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي الأحد أن ليست لديه "أيّ نيّة" للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة.

وقال "لا يُمكن استبعاد أيّ شيء تماماً، ولكن ليست لدي النية للقاء إيران".

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ولدى سؤاله عن إمكان حصول أيّ اتّصال بين بومبيو أوّ مسؤول أمريكي آخر مع الوفد الإيراني، على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، أكّد مسؤول أمريكي رفيع أنّه "ليس هناك من شيء مُقرَّر" في هذا الإطار.

وفي هذه المرحلة، لم يتمّ الإعلان عن أيّ اجتماع محدّد بشأن إيران، بما في ذلك في مجلس الأمن. وسيتطرّق بومبيو خصوصاً إلى موضوع إيران الثلاثاء خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيّين ومن ثمّ خلال خطاب الأربعاء أمام منظّمة "متّحدون ضدّ إيران نوويّة".

أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن أمريكا تدعم "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها" بعد الهجوم الذي استهدف قلب صناعة النفط لديها، وجاءت التعليقات بعد وصف الهجوم بأنه "عمل حرب".

أعادت الهجمات إثارة المخاوف من اندلاع حريق أوسع في المنطقة، حيث لا تزال التوترات شديدة بسبب اتفاق إيران النووي المنهار مع القوى العالمية.

جاءت تعليقات بومبيو على تويتر أثناء وجوده في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد لقائه بوزير دفاع المملكة محمد بن سلمان. عرض السعوديون يوم الأربعاء حطام الصواريخ وطائرات بدون طيار، واستشهدوا بأدلة أخرى تزعم أن الغارة كانت "تحت رعاية إيران بلا شك".

حذرت إيران، التي نفت تورطها في الهجوم، الولايات المتحدة من أنها سترد على الفور إذا تم استهدافها.

كتب بومبيو تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس بعد لقائه مع الأمير محمد حول هجوم صاروخي بدون طيار وصواريخ كروز يوم السبت على منشأة لمعالجة النفط وحقل النفط. وقد أعلن متمردو الحوثي في اليمن، الذين تدعمهم إيران، مسئوليتهم عن الهجوم، لكن تزعم الولايات المتحدة أن إيران نفذت هذا الهجوم.

ووصف بومبيو الهجمات بأنها "غير مسبوقة". وتابع قائلا ان "الولايات المتحدة تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها.. لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني المهدد".

