كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: إيران مسؤولة عن "هجمات أرامكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، أن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.

وقال بوريس جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا".

وأضاف "سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان ميلشيات الحوثي، المرتبطة بإيران، مسؤوليتها عن الهجمات أمر "لا يمكن تصديقه".

وذكر: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه".

وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن إيرانيين من مزدوجي الجنسية اعتبر أنهم محتجزون" بشكل غير قانوني وغير عادل".

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن هجوم أرامكو، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعد عملا إجراميا.

وأعلن الجبير، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، أن "الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال"، وأن المملكة تعمل على "تحديد مكان الإطلاق".

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وذكر الجبير أن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية.

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وأشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع "نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال".

وكشف أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال إن "الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم".

وتحدث الجبير عن تعاون الرياض مع واشنطن "لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي".

وبعد 6 أيام من الهجوم الذي استهدف قلب قطاع النفط السعودي وزاد من حدة صراع مستمر منذ عقود مع إيران، نظمت أرامكو جولة لوسائل الإعلام أمس الجمعة للوقوف على الأضرار وجهود الإصلاح.

وقالت السعودية إن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ استهدفت بقيق، أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، بينما استهدفت أربعة صواريخ المنشأة في خريص.