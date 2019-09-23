كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة الجزيرة تروج الأكاذيب ضد مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية سامح شكري، عدم مصداقية قناة الجزيرة القطرية فيما تبثه من أحداث عن مصر ونقل معلومات مغلوطة والسعي المستمر لنشر الفوضى.

وأكد شكري، في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت عن تواصله مع بعض وسائل الإعلام العربية للردّ على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية حول التظاهرات في مصر، ونقل ما يحدث على أرض الواقع فعلياً.

وقال شكري ، إن دعاوى التظاهر لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي، معتبراً أن تلك الدعاوى "تعبير عن الحقد الدفين تجاه مصر، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة".

كما كشف وزير الخارجية شكري عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع مع الشركات الأمريكية الكبرى المستثمرة في مصر، والشركات التي لديها الرغبة في الاستثمار في مصر والتي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية.

وأشار الوزير شكري إلى أن السيسي سيجتمع مع بعض الشخصيات المؤثرة في مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار والمسئولين السابقين، إضافة إلى اللقاءات على المستوى الرسمي.

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قال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، إنه تابع بالأمس جزءًا مما تذيعه قناة الجزيرة عن وجود مظاهرات في مصر، معقبًا "حبيت أعرف عدوي بيقول ايه"

ولفت اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث ليوم"، مساء السبت، إلى أن قناة الجزيرة ستتسمر كأداة هدامة لمحاولة هدم الامة العربية، لافتَا إلى أن الجزيرة ساهمت في هدم العراق، وتعمل الآن على هدم السعودية وسوريا وليبيا والسودان واليمن، وتستغل أي ازمة في اي دول عربية لمحاولة زعزعة استقراراها.

وأضاف اللواء سعد الجمال، أن هناك ضرورة لتحصين الجبهة الداخلية، مما تنشره قناة الجزيرة من شائعات، لافتَا إلى أنه عرض وزير الشباب السابق، لإعداد دورات تثقيفية للشباب في مراكز المحافظات ولم يستجيب.

ومن جانب آخر قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام السابق، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن الفترة الاخيرة شهدت العمل على توعية المواطنين بمخاطر المواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية استخدام الجانب الإيجابي لهذه المواقع، والابتعاد عن استخدامها السيء، وهذا الأمر انعكس ايجابيا على المصريين الوطنيين.

وأضحت أنه بعد الترويح كذبًا بوجود مظاهرات في ميدان التحرير، خرج بعض المواطنين للتأكد من هذا الأمر، وقاموا بتصوير ميدان التحرير في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يعكس إيجابية المواطن المصري ووعيه بشكل كبير بشأن الشائعات.

