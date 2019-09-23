ضُبط مرشحان، تقدموا لإجتياز مباريات التوظيف بأسلاك الأمن الوطني، إذ أظهرت عملية الافتحاص والمراقبة التي تخضع لها الشواهد الجامعية المقدمة من قبل المرشحين لاجتياز مختلف مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة أنها وثائق مزورة ولا وجود لها في قواعد معطيات المؤسسات التعليمة الصادرة عنها.
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، نهاية الأسبوع الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إدلاء مرشحين لولوج أسلاك التوظيف بالأمن الوطني لدبلومات دراسية وجامعية مزورة، وهو ما اقتضى تكليف مصالح الشرطة القضائية بالرباط بإجراء بحث قضائي في مواجهة أصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مشرحين لولوج أسلاك التوظيف بالشرطة قدموا “دبلومات” وشواهد جامعية مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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