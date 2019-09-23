المندوبية السامية للمقاومة.. 60 مليونا تكلفة 400 صورة و3 فيديوهات

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أن المندوبية السامية للمقاومة، بالغت في أثمنة خدمة التصوير خلال عقدها للدورة 25 “للجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب” سنة 2015.
وتم أداء مستحقات هذه الخدمة المتعلقة بالسمعي البصري وخدماته (الصور الفوتوغرافية والتسجيل بالفيديو على القرص المدمج)، في إطار الصفقة رقم 3/2015 بمبلغ 600 ألف درهم، على أساس 150 ألف درهم عن كل يوم.
وقد تبين أن المبالغ المدفوعة “مبالغ فيها”، بالنظر إلى عدد الصور الفوتوغرافية والأقراص المدمجة (400 صور بحجم 15/12، والفيديو في 3 أقراص مدمجة)، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية التي تم توزيعها على الأعضاء المشاركين.
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