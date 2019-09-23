مقتل خمسة مدنيين في غارات لتحالف السعودية باليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل خمسة مدنيين من أسرة واحدة في غارات جوية شنها صباح اليوم الإثنين، التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة عمران باليمن.

ونقلت قناة المسيرة الناطقة بلسان الحوثيين عن جماعة الحوثي قولها إن التحالف شن غارات جوية على مسجد لجأت إليه الأسرة عندما بدأت الهجمات.

وقالت المسيرة إن طفلين من نفس الأسرة مفقودان ويجري البحث عنهما تحت أنقاض المسجد.

وكان الحوثيون أعلنوا في العشرين من الشهر الجاري وقف كافة أشكال استهداف الأراضي السعودية مع الاحتفاظ بـ"حق الرد" في خطوة من جانب واحد.

ودعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي التحالف السعودي الإماراتي إلى الاستفادة من مبادرة جماعته التي قدمتها بوقف قصفها للأراضي السعودية مقابل وقف التحالف قصفه في اليمن، في حين قابلت الرياض مبادرة الحوثيين بالتوجس، قائلة إنها تنتظر أفعالا وليس أقوالا.

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وحذر الحوثي من أنه في حال استمرار قصف التحالف بقيادة الرياض للأراضي اليمنية فإن هجمات الحوثيين ستكون "أكثر إيلاما وأشد فتكا وأكبر تأثيرا، وستصل إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق".

في المقابل، ردت الرياض بحذر على مبادرة الحوثيين، مشددة على أن "العبرة في الأفعال وليس بالأقوال".

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا".

وتابع الجبير "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".