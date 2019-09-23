إسرائيل تتراجع عن قطع الكهرباء عن أريحا والأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن قطع التيار الكهربائي عن محافظة أريحا ومنطقة الأغوار، حيث كان من المفروض أن يتم الشروع بقطع الكهرباء صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت شركة كهرباء محافظة القدس.

ووفقا لشركة كهرباء القدس فإن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بتراجعها عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة أريحا والأغوار لأسباب خاصة.

وأصدرت شركة كهرباء محافظة القدس بيانا أعلنت من خلال عن التراجع الإسرائيلي واعتذرت للمواطنين الفلسطينيين عن هذه الإجراءات والتشويشات الإسرائيلية الخارجة عن سيطرتها.

وأوضحت الشركة في البيان أنها ستطلع مشتركيها على جميع المستجدات حال ورودها فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي.

ودخلت، أمس الأحد، أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.

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ويأتي ذلك، عقب تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.

وتضمن الإنذار جدولا لتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9/2019 وحتى 15/10/2019.

وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة مليارا و700 مليون شيكل.