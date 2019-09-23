الكهرباء توقع في بكين عقدا مع شركة هندسية صينية

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية وزير المالية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه زار الشركة الهندسية للمعدات والمتخصصة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والمعدات الهندسية الثقيلة، يرافقه وزيرا النقل والكهرباء ومستشاري رئيس الوزراء وبعض المدراء العامين.وأوضح فؤاد حسين، ان الشركة تشارك في عملية اعادة الاعمار في العراق من خلال مشروع محطة كهرباء صلاح الدين و تدخل حاليا في مفاوضات حول مشروع محطة كهرباء الخيرات في كربلاء ومشروع محطة كهرباء الفاو .

وبحسب البيان، فقد عبر "زانك جون" رئيس مجلس ادارة الشركة عن سعادته بزيارة الوفد العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستعداد شركته للمشاركة في جهود اعادة الاعمار.

من جانبه اشار نائب رئيس الوزراء الى ان رئيس الوزراء في بكين مع هذا الوفد رفيع المستوى من اجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق والصين وسوف نوقع الاتفاقية الأطارية التي سترسم شكل العلاقة الاقتصادية المستقبلية.



واضاف نحن هنا لنعمل سوياً مع الشركات الصينية في مختلف المجالات , كالطاقة والكهرباء وسكك الحديد وانشاء السدود والمدن الطبية

ونقل البيان عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله، انه يأمل في عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية وملف الطاقة يلعب دورا مهم في هذه الشراكة وبالنسبة الى مشروع محطة صلاح الدين يأمل في انجاز المرحلة الاولى ودخول الوحدة الاولى للعمل قبل صيف العام المقبل، مضيفا ان وزارته ترغب بسرعة الانجاز مع مواصفات وسعر جيدين.

وبحسب البيان، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الكهرباء ورئيس مجلس ادارة الشركة بأشراف وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير النقل .