مورينيو: مانشستر يونايتد اسوأ من الموسم الماضي

وقرر مسئولو الشياطين الحمر الاستغناء عن خدمات مورينيو في شهر ديسمبر الماضي بسبب النتائج السيئة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع النرويجي أولي جونار سولشاير بعد ذلك، ولكن الفريق يعاني من النتائج السلبية هذا الموسم وكان آخرها هزيمة الأمس أمام وست هام.



وعندما سُئل عن مشكلات مانشستر يونايتد، أجاب مورينيو في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "لست الشخص المناسب للرد على ذلك السؤال".

وأضاف: "لقد تأخروا كثيرًا، الإجابة أمر صعب بالنسبة لي، كنت هناك لمدة موسمين حيث شعرت بالكثير من الأشياء الإيجابية وشعرت بالاتجاه الذي كان يجب المضي من خلاله، ومن الواضح أن الموسم الثالث لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية".

وواصل: "لقد تمت إقالتي من منصبي، ربما كنت أستحق ذلك لأنني كنت مسئولًا كمدرب، لكن الحقيقة المحزنة هي أن الفريق أسوأ من ذي قبل".



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وأردف: "وهذا بالنسبة لي شيء محزن، ربما يعتقد الناس أنني أستمتع بالموقف ولكني لا أستمتع به على الإطلاق".

وتابع: "لديّ أشخاص في النادي أحبهم، وأنا أحترم الكثير من الجماهير، وهذا أمر محزن حقًا لأنه عندما يكون الفريق مملًا، فأنت ستشعر بالملل ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على النتائج".

واستكمل: "لكن في هذه اللحظة لا أرى أي شيء، أعتقد أنهم سيواجهون مشكلة بالفعل، ليس فقط للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ولكن ربما من أجل ضمان مكان ضمن المراكز الست الأولى".

وأنهى قائلًا: "أعتقد أن هذا الفريق أسوأ من فريق الموسم الماضي".

