الداخلية: القبض على خمسة عناصر من داعش في ايمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في ايمن الموصل، مشيرة الى ان المعتقلين كانوا يعملون فيما يسمى "ديوان الجند " و"امنية" التنظيم.
وأوضح المتحدث ان اثنين منهما كانا يعملان فيما يسمى بالامنية والبقية كانوا مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مشيرا الى أنهم شاركوا في القتال ضد قواتنا الامنية خلال معارك تحرير نينوى.
وأوضح أن عملية القبض عليهم تمت في منطقة العبور في الجهة الغربية للجانب الايمن لمدينة الموصل.
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