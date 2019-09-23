الداخلية: القبض على خمسة عناصر من داعش في ايمن الموصل

وقال المتحدث باسم الداخلية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة مشتركة من افواج طوارئ قيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية.

وأوضح المتحدث ان اثنين منهما كانا يعملان فيما يسمى بالامنية والبقية كانوا مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مشيرا الى أنهم شاركوا في القتال ضد قواتنا الامنية خلال معارك تحرير نينوى.

وأوضح أن عملية القبض عليهم تمت في منطقة العبور في الجهة الغربية للجانب الايمن لمدينة الموصل.