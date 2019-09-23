امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة. وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية نفذت حملة ازالت خلالها عددا من التجاوزات عن شارع 21 المسمى شعبياً بشارع العلوة ضمن منطقة جميلة، شرقي العاصمة.



واوضحت أن الحملة تضمنت ازالة أكشاك ومسقفات وبسطات بالاضافة الى عدد من التجاوزات المختلفة وبعد إنذارهم في وقت سابق.



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