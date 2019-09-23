قرر البنك المركزي العراقي، الاثنين، الغاء غرامة نقص ايداعات الفئات الصغيرة للمصارف، عازيا القرار الى تغطية حاجة السوق من الأوراق الجديدة للفئات النقدية الصغيرة.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لاجل تغطية حاجة السوق من الأوراق الجديدة للفئات النقدية الصغيرة " 250, 500, 1000" فانه تقرر الغاء غرامة النقص الذي قد يظهر في ايداعات المصارف المجازة من الفئات النقدية الصغيرة ولفترة محدودة"، مبينا ان "ذلك يأتي لتحقيق الغاية المنشودة من سحب العملة النقدية التالفة الموجودة في التداول".
وأضاف ان "عمليات العد والفرز للأوراق النقدية التالفة لتلك الفئات تتطلب وقتا وجهدا من الموظفين المختصين لصعوبة عدها في مكائن العد والفرز".
وأضاف ان "عمليات العد والفرز للأوراق النقدية التالفة لتلك الفئات تتطلب وقتا وجهدا من الموظفين المختصين لصعوبة عدها في مكائن العد والفرز".
يذكر ان المركزي العراقي قام خلال الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بعد ان تعرضت هذه الفئات للتلف والتي وجد المواطن صعوبة في تداولها.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يصدر قرارا لتغطية حاجة السوق من الفئات النقدية الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.