انت الان تتابع جونسون: لا تتوقعوا انفراجة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين من احتمال تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات يجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر أن يجري جونسون، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من التكتل في نهاية أكتوبر تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه، محادثات مع عدد من الزعماء الأوروبيين في نيويورك بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار.
كما سيبحث جونسون التقدم الذي تحقق على صعيد التوصل إلى اتفاق للانفصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وقال جونسون للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك "أريد تحذيركم جميعا من اعتقاد أنها ستكون اللحظة المنشودة... لا أرغب في أن أعزز بشدة من اعتقاد أن انفراجة ستتحقق في نيويورك".
وأضاف أن "تقدما كبيرا" تحقق منذ تولى المنصب في يوليو تموز إذ بات زعماء الاتحاد الأوروبي الآن يدركون أن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي يحتاج للتعديل، لكن جونسون قال "ما زال هناك كما هو واضح ثغرات وصعوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: لا تتوقعوا انفراجة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.