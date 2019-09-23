عبدالله بن زايد يواصل سلسلة لقاءاته في نيويورك

الإثنين 23 سبتمبر 2019
عبدالله بن زايد
واصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سلسلة لقاءاته في نيويورك، حيث اجتمع مع ستيف بلوك وزير خارجية هولندا.
ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خطابا أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال إلقائه كلمة سابقة أمام الأمم المتحدة
وخلال اللقاء، بحث الطرفان علاقات التعاون المشترك والصداقة بين الإمارات وهولندا والسبل الكفيلة بتعزيزها.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هولندا في المجالات كافة.
من جانبه، أشار ستيف بلوك إلى تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.
كما أعرب الوزير الهولندي عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
والجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، عقدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بكامل هيئتها، اجتماعها العالمي الثاني في المكتبة العامة وسط نيويورك، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين وممثلي عدد من المؤسسات المختلفة والشركاء.
ويضم وفد الإمارات إلى نيويورك كوكبة من الوزراء والمسؤولين الكبار المعنيين بالإشراف على مجموعة ملفات متنوعة تضم السلام والأمن والعمل المناخي والمرأة والشباب والتكنولوجيا المتطورة والتنمية المستدامة.
وتعد المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تمتد لمدة أسبوع- بمثابة تجمع سنوي يحضره قادة العالم، وينطوي على سلسلة من الاجتماعات التي تتناول أهم التحديات العالمية.
وكانت دولة الإمارات قد أكدت التزامها مرارا بالعمل المتعدد الأطراف، حيث حددت 9 أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت في 17 سبتمبر/أيلول 2019.
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