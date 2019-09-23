لقاء إماراتي - هولندي يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

علم الإمارات

كتب متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، على هامش أعمال الدورة الـ / 74 / من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مستجدات الأوضاع في المنطقة .



وتطرق اللقاء بحسب وكالة وام الإماراتية الرسمية، إلى بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وهولندا والسبل الكفيلة بتعزيزها.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هولندا في المجالات كافة.

من جانبه أكد ستيف بلوك تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات .. معرباً عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.