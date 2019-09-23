صحيفة إماراتية تؤكد على عمق التحالف مع السعودية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

علم الإمارات والسعودية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة البيان الإماراتية في إفتتاحيتها ورأيها اليوم الإثنين على عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات والسعودية، شعباً وقيادة .



وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها أن فرحة واحدة تنبض بها اليوم قلوب شعب الإمارات مع شقيقه السعودي، احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة .. مؤكدة أن هذه الفرحة يزينها رباط الأخوة العميقة والمتجذرة في النفوس، وتقوّيها على مر الأيام وحدة الدم والمصير المشترك، كما يزيدها سمواً النموذج الفريد والحقيقي الذي يرسّخه البلدان بقيادتيهما الحكيمتين، من خلال تحالف الخير القوي الذي يحصن استقرار المنطقة، ويعمل بإخلاص ومثابرة لتنميتها وتمكين شعوبها ومستقبلها المزدهر.

وأضافت "بل إن فرحة الشقيقة السعودية بيومها الوطني، الذي تجلله الإنجازات المتسارعة وغير المسبوقة بفضل حكمة ومبادرة قيادتها، هي فرحة لكل عربي ومسلم، يعتز بقبلته، ويفخر بما تقدمه المملكة وقيادتها لهذه القبلة" .. مستعرضة ما قاله قيادات الإمارات ولعى رأسهم نائب رئيس البلاد، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أكد في مباركته للشعب السعودي، ذلك بقوله: «نبارك لهم إنجازات تتسارع، وقيادة تبادر، وكفاءات تتسابق نحو العلياء، ونبارك للملك وولي عهده، شعب التف حولهم، وجموع بايعتهم، ومليار ونصف المليار مسلم تقدر خدمتهم لقبلتهم».

وتابعت "نعم، فرح السعودية فرحنا، وإنجازاتها فخر لنا، كما يقول محمد بن زايد، مشدداً على أن «علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية، ننطلق من حتمية الوقوف معاً في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها، عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة»" .

وأشارت إلى أن هذه هي أواصر الأخوة المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وهذه هي البوصلة الواضحة لمستقبل التكامل والتضامن بينهما، ومن اجتمع على الخير لأمته، استمسك من العرى بأوثقها، واستعصم من الشر الذي لا يحيق إلا بأهله.

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وقالت "في يومهم الوطني المجيد، نقول لأهلنا في السعودية ما أكده حمدان بن محمد: «نعم #معاً_أبداً»، ونبارك لهم ولقيادتهم فرحتهم التي تخفق في قلوبنا" .

كما أكدت الصحيفة في رأيها أن العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة هو عيد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تربطها بالمملكة جذور تاريخية قديمة كانت ولا تزال مميزة وقوية تقوم على روابط الأخوة والدم والمصير المشترك.

وأضافت "وتشهد العلاقات بين البلدين مستويات متقدمة من المتانة والقوة والتكاتف والتعاون والتطابق الكامل في المواقف والقرارات المصيرية التي ترتبط بالعلاقات بينهما وبأمن واستقرار منطقة الخليج العربي وبأمتنا العربية والإسلامية، وكذلك في المواقف والقضايا الدولية" .

وأكدت الصحيفة أن الدولتان نجحتا منذ البداية في بناء علاقة استراتيجية شاملة ومتكاملة، وبين البلدين الشقيقين تفاعل وتنسيق تام في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية، التي تبلورت في تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لمواجهة التحديات الخارجية التي تعصف بمنطقة الخليج والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وترى الصحيفة أن التحالف السعودي الإماراتي بات يشكل محوراً مؤثراً وفعالاً على المستويين الإقليمي والدولي، وباتت الدولتان تشكلان ثقلاً إقليمياً مهمّاً يسهم بشكل كبير في الاستقرار داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط، كما يلعب التعاون والتنسيق المشترك بينهما اليوم دوراً مؤثراً على الساحة العالمية.