الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين لنظام (بايدو) للملاحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أطلقت الصين اليوم بنجاح قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 والـ 48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.

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وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وبعد اختبارات في المدار سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.

وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول 2020. وتعد عملية الإطلاق التي تمت اليوم هي المهمة الـ 312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.