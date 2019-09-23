وول سريت جورنال: إندونيسيا خلصت إلى أن خللا بتصميم طائرة بوينغ 737 ساهم بتحطم طائرة "لايون إير"

كشفت صحيفة "​وول ستريت جورنال​"، أنّ "استخلاصات أوليّة توصلت إليها السلطات الإندونيسية إلى أنّ مشكلات في تصميم طائرة "بوينغ 737 ماكس" والإشراف عليها، لعبت دورًا كبيرًا في تحطّم طائرة شركة "لايون إير" قبالة سواحل إندونيسيا في عام 2018".

ولفتت في مقال، إلى أنّ "التقرير الّذي يُتوقّع نشره رسميًّا في مطلع تشرين الثاني المقبل، ينسب الحادث كذلك إلى سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة والمشكلات المتّصلة بصيانتها".

وكان قد أدّى تحطّم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة، بُعيد إقلاعها من ​جاكرتا​ في تشرين الأول، إلى سقوط 189 قتيلًا. وبعد بضعة أشهر، تحطّمت طائرة من الطراز نفسه تابعة ل​شركة الخطوط الجوية الإثيوبية​ بُعيد إقلاعها من ​أديس أبابا​ موقعة 157 قتيلًا.

وعلقّ استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" منذ ستة أشهر.