الكاتب والاعلامي سمير فرحات حاز على "جائزة الكاتب العربي الدولية"

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منح "المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي" ومقره العاصمة النروجية أوسلو، الكاتب والاعلامي اللبناني سمير فرحات "جائزة الكاتب العربي الدولية"، كما تم تكريمه عبر اختياره سفيراً للسلام والنوايا الحسنة، وذلك خلال "الملتقى العربي الاوروبي للسلام"، الذي انعقد في فندق شيراتون في إمارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة، برعاية جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث، في الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.
وتأتي الجائزة والتكريم، عن مجمل أعمال فرحات الأدبية، البالغ عددها 21 كتاباً منشوراً، وخصوصاً عن كتاباته المدافعة عن حقوق الانسان، ومن بينها رواية "بنات خودا" التي تحمل قضية الاضطهاد الذي تعرضت له الأقلية الأيزيدية في العراق في العام 2014 من قبل تنظيم داعش، ورواية "سجن الفراشة" التي تعرض لانتهاكات حقوق الاطفال في لبنان.
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