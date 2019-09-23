إدارة حصر التبغ والتنباك تنال شهادة نظام الجودة العالمية للمرة الثانية

حققت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك ال​لبنان​ية "​الريجي​" إنجازاً جديداً بحصولها على تجديد شهادة الإيزو العالمية ISO 9001:2015 للمرة الثانية على التوالي.

ونجحت "الريجي" التي شكّلت أول مرفق عام في لبنان ينال شهادة نظام الجودة العالمية، في الحفاظ على هذا الإنجاز وتجديد شهادة الأيزو بعد اجتيازها التدقيق الخارجي الذي أجرته شركة TUV HELLAS المانحة للأيزو. وشمل أعمال التدقيق على مدى يومين زيارات ميدانية لعشر مديريات ومصالح في المؤسسة وفحصاً دقيقاً لأداء "الريجي" في ما يتعلق باستيفاء بجودة المنتجات التبغية وتخفيف كلفة الجودة الرديئة ومكافحة التهريب وإدارة المخاطر واحترام ​البيئة​.

وأشاد المدققون الخارجيون بأداء "الريجي" في التقيد بمعايير الجودة المحدثة وبدقتها العالية في تنظيم سير العمل فضلاً عن التحسن الملحوظ الذي تعمل الإدارة باستمرار على تحقيقه للارتقاء بمستوى العمل إلى أعلى المستويات. كذلك شكروا لفريق عمل المؤسسة بشكل عام وفريق ادارة الجودة بشكل خاص كفاءتهم العالية والإنجاز النوعي الذي حققوه في تحسين نظام إدارة الجودة.

وشدّدت "الريجي" على أن حصولها على تجديد شهادة الجودة العالمية "يصبّ في إطار خطتها للتنمية المستدامة والهدف الذي وضعته لنفسها بأن تحقق ميزة تنافسية للمنتج الوطني في السوق اللبناني وتكون واحدة من أبرز شركات التبغ المستدامة في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​".