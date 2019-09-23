اللبنانية الأَميركية تفتتح المئوية الثانية لولادة المعلِّم بطرس البستاني

بعدما افتتح مركزُ التراث اللبناني في الجامعة اللبنانية الأَميركية (LAU) أَنشطة "مئَوية لبنان الكبير"، يفتتح أَنشطة المئوية الثانية لولادة المعلِّم ​بطرس البستاني​ بإِصداره كتاب "المعلِّم بطرس البستاني بقَلَمه" للدكتور هيام جورج ملَّاط، ويُطلق الكتاب في لقاء إِعلامي خاص يفتتحه رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا ويعرض فيه مدير المركز الشاعر هنري زغيب برنامج المركز للعام الجامعي 2019 - 2020، وفيه إِصدار مجموعة من المؤلفات والأَنشطة عن وجوه مختلفة من التراث اللبناني.

وفي ختام اللقاء يتم تقديم الكتاب الجديد وفيه إِطلالة مفصلة على مؤَلفات "المعلِّم بطرس" ومترجَـماته ومعاجِـمه وخُطَبه ومحاضراته والصحف التي أَصدرها، والكتب التي حقَّقها ونشرَها. وفي الكتاب صفحات كاملة مصوَّرة من الطبعات الأُولى التي صدرت في القرن التاسع عشر، وفصلٌ خاص عن المدرسة الوطنية التي أَنشأَها، والنصوص الأَصلية عن أَسباب نشأَتها، وعن نظامها ومركزها وشروط قبول الطلَّاب ولغات التعليم فيها وأَسماء الأساتذة وبرامج التعليم وظروف الاهتمام بالطلَّاب.

يبدأُ اللقاء الإِعلاميّ عند الساعة 12:00 ظهر الخميس 26 أَيلول الجاري في قاعة الاجتماعات - الطابق الأَول من مبنى رئاسة الجامعة - بيروت.

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