تدابير سير على اوتوستراد جل الديب يوم غد بسبب أشغال لأوجيرو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن شركة "​أوجيرو​"، ستقوم بأشغال على المسلك الشرقي لأوتوستراد ​جل الديب​، ابتداءً من أمام مطعم "B2B" وصولاً إلى جسر جلّ الديب، من الساعة 23.00 من يوم الثلاثاء 24/9/2019 وحتى الانتهاء، موضحة أن هذه الأشغال ستُنفَّذ على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور، على أن تبقى الطريق سالكة أمام ​حركة السير​.

ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.