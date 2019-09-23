تدابير سير على اوتوستراد جل الديب يوم غد بسبب أشغال لأوجيرو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن شركة "أوجيرو"، ستقوم بأشغال على المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب، ابتداءً من أمام مطعم "B2B" وصولاً إلى جسر جلّ الديب، من الساعة 23.00 من يوم الثلاثاء 24/9/2019 وحتى الانتهاء، موضحة أن هذه الأشغال ستُنفَّذ على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير.
ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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