الراعي ترأس قداسا في روما أعلن خلاله المطران الورشا معتمدا بطريركيا لدى الفاتيكان

احتفل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ بالقداس الإلهي في كنيسة المعهد الماروني والمقر البطريركي في روما مساء امس . وخصص الاحتفال لإعلان المطران يوحنا رفيق الورشا معتمدا بطريركيا لدى ​الكرسي الرسولي​ في ​الفاتيكان​ ورئيسا للمعهد الماروني في روما ولإدارة شؤون البطريركية في روما.

وفي عظته لفت الراعي الى ان "الكنسية في هذا الزمن تعي مسيرتين: مسيرة الكنيسة وسط الصعوبات والاضطهادات في بعدها الاسكتولوجي، ومسيرة الانتظار في بعدها العملي. فالكنيسة تسير وتكرز بالملكوت، وتنتظر بالصبر و​الصلاة​. ورسالتنا ليست سهلة لأنها رسالة ​الإنجيل​ رسالة الأخوة و​المحبة​ والعدالة والسلام، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للكرازة وخلاص ​العالم​"، مرحبا بـ "المطران الورشا في مهمته ​الجديدة​ خلفا للمطران عيد والمطران الورشا عاش معنا في ​لبنان​"، وقال: "ثماني سنوات عرفنا فيه خصال الأسقف المعطاء والمحب وصاحب الكلمة البناءة، وما حضور المؤمنين اليوم من روما ومن لبنان ومن أمكنة عدة إلا شاهد على هذا".