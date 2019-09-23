احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بالقداس الإلهي في كنيسة المعهد الماروني والمقر البطريركي في روما مساء امس . وخصص الاحتفال لإعلان المطران يوحنا رفيق الورشا معتمدا بطريركيا لدى الكرسي الرسولي في الفاتيكان ورئيسا للمعهد الماروني في روما ولإدارة شؤون البطريركية في روما.
وفي عظته لفت الراعي الى ان "الكنسية في هذا الزمن تعي مسيرتين: مسيرة الكنيسة وسط الصعوبات والاضطهادات في بعدها الاسكتولوجي، ومسيرة الانتظار في بعدها العملي. فالكنيسة تسير وتكرز بالملكوت، وتنتظر بالصبر والصلاة. ورسالتنا ليست سهلة لأنها رسالة الإنجيل رسالة الأخوة والمحبة والعدالة والسلام، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للكرازة وخلاص العالم"، مرحبا بـ "المطران الورشا في مهمته الجديدة خلفا للمطران عيد والمطران الورشا عاش معنا في لبنان"، وقال: "ثماني سنوات عرفنا فيه خصال الأسقف المعطاء والمحب وصاحب الكلمة البناءة، وما حضور المؤمنين اليوم من روما ومن لبنان ومن أمكنة عدة إلا شاهد على هذا".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي ترأس قداسا في روما أعلن خلاله المطران الورشا معتمدا بطريركيا لدى الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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