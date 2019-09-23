معوض من واشنطن: لأهمية الاستمرار بدعم المؤسسات اللبنانية الشرعية

التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​ خلال زيارته الى واشنطن مع عدد من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المنضمين إلى اللوبي الداعم لتفعيل العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان.

وأثنى معوض خلال لقاءاته مع أعضاء الكونغرس على الدور المهم الذي يلعبونه لمساعدة لبنان وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد على أهمية الاستمرار في سياسة دعم المؤسسات اللبنانية الشرعية وفي طليعتها ​الجيش اللبناني​ الذي يشكل ضمانة لمحاربة الإرهاب وللحفاظ على الاستقرار الداخلي.

ولفت معوض إلى أهمية فصل موقف الإدارة الأميركية من لبنان ودولته عن موقفها من "​حزب الله​"، ما يحتّم ضرورة العمل على محاولة تجنيب ​الدولة اللبنانية​ واللبنانيين و​الاقتصاد اللبناني​ تبعات العقوبات المفروضة على "حزب الله"، كما أكد بذل كل الجهود الممكنة للدفع في اتجاه تطبيق ​سياسة النأي بالنفس​ التي أقرتها ​الحكومة​ في بيانها الوزاري والحياد بلبنان عن صراعات المنطقة.