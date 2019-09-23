كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار قوي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب إعصار قوي جنوب كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إصابة 26 شخصًا وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 27790 منزلًا، وفق ما أعلنه المسؤولون اليوم الاثنين.

في وقت سابق، ضرب إعصار تابا أجزاء من الجزر اليابانية الجنوبية بأمطار غزيرة ورياح تسببت في فيضانات وبعض الإصابات الطفيفة.

قالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الإعصار تسبب أيضا في رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في مدن وبلدات كوريا الجنوبية يومي الأحد والاثنين. لم تسقط العاصفة على شبه الجزيرة حيث تحركت شمال شرق البلاد وضعفت اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة إنه أصيب شخصا بجروح خطيرة، وأن 25 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وقد أبلغت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن مقتل ثلاثة أشخاص، لكن قالت الوزارة انه لم تكن أيًا من هذه الوفيات بسبب الإعصار.

غمرت المياه الشوارع، وألحقت أضرارًا بالمنازل، وأدت إلى إلغاء حوالي 250 رحلة في 11 مطارًا في كوريا الجنوبية، وفقًا لتقرير الوزارة.

قال مسؤولو الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن الإعصار تسبب على الأرجح في هطول أمطار خفيفة في البلدات الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية ولكن من غير المحتمل أن يتسبب في أضرار هناك.

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ضرب إعصار تاباه جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان يومي الجمعة والسبت واسفر عن اصابة 18 شخصًا بجروح طفيفة. تسببت العاصفة في تعطيل السفر الجوي والبري في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام.

وحذرت الوكالة من الامطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الارضية المحتملة حتى يوم الاثنين في غرب اليابان.

وفي وقت سابق، أصدر مسئولو الإخلاء أمرا بإجلاء نحو 3700 شخص من مدينة إبينا ومحافظة كاناغاوا وجزيرة إيزو أوشيما، الواقعة بجنوب العاصمة طوكيو مع اقتراب وصول إعصار "فاسكاي".

ورفع المسئولون - حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - مستوى الحذر إلى المستوى الرابع من أصل خمس مستويات.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من إمكانية حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والتى تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليمتر.

وكانت شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو، وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.

