كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يحث العالم على رؤية ما وراء البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الأمم المتحدة في نيويورك ليوضح إن بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ستكون قوة عالمية ديناميكية تتصدر عملية التصدي لتغير المناخ والشرق الأوسط غير المستقر. لكنه يواجه بعض العقبات الكبيرة.

وأضاف أنه يكافح للتوصل إلى اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي المتشكك، وينتظر حكم المحكمة العليا البريطانية الذي يلوح في الأفق ويمكن أن يعرقل خطط خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

من المرجح أن يثير بريكست عناد جونسون خلال رحلته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.