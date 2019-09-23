كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يحث العالم على رؤية ما وراء البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه يكافح للتوصل إلى اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي المتشكك، وينتظر حكم المحكمة العليا البريطانية الذي يلوح في الأفق ويمكن أن يعرقل خطط خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
من المرجح أن يثير بريكست عناد جونسون خلال رحلته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، تم تأجيل موعد المغادرة مرتين، ورفض برلمان المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا صفقة الانفصال المعروضة. تواجه البلاد خروجًا فوضوى في 31 أكتوبر ما لم تستطع حكومة جونسون، رغم الصعاب، التوصل إلى اتفاق جديد.
بحثًا عن صفقة، من المقرر أن يعقد جونسون محادثات في الأمم المتحدة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار.
لكن لا يثق العديد من قادة الكتلة المكونة من 28 دولة في جونسون، بطل البريكست الذي لعب دورًا كبيرًا في إقناع الناخبين البريطانيين في عام 2016 باختيار مغادرة الاتحاد الأوروبي. ويقولون إن بريطانيا لم تتوصل إلى طرق عملية للحفاظ على الحدود مفتوحة بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة - وهي نقطة الخلاف الرئيسية في النزاع.
وصرح متحدث رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي كانت إيجابية حتى الآن، ولكن "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".
وقال، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تفويضه لمناقشة تفكير الحكومة، ان "الأمر المشجع الواضح هو أن كل الأطراف تريد أن تحاول التوصل إلى اتفاق."
و اوضح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة "سيكون له عواقب وخيمة"، بما في ذلك الجهات الجمركية والحواجز الأخرى بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية. لكنه قال إن هذا سيكون خطأ بريطانيا.
وصرح جونكر لقناة سكاي نيوز في مقابلة أذيعت يوم الأحد "لم نخترع البريكست.. لم ننشد مطلقًا أي نوع من الخروج البريطاني. هذا قرار بريطاني، ولذا يجب التعامل معه بهذه الطريقة."
عقد جونسون اجتماعًا مع الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف الزعيم البريطاني بأنه "رجل جيد حقًا" وادعى أن البعض يشير إلى جونسون باسم " ترامب بريطانيا ".
هناك أوجه تشابه: الشعر المميز، واستخدام الخطاب الشعبوي مقابل النخبة. ومع ذلك، يختلف الزعيمين اختلافا كبيرا في تغير المناخ. فقد سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق دولي بشأن المناخ، في حين أن جونسون ملتزم بخفض انبعاثات الكربون، وسيثني على بريطانيا كقائدة في مجال الطاقة النظيفة خلال قمة العمل المناخي التي تعقدها الأمم المتحدة اليوم الاثنين.
يحرص جونسون على الحفاظ على الجانب الجيد من الرئيس الزئبقي، حيث ينظر الي صفقة التجارة الحرة المستقبلية مع الولايات المتحدة باعتبارها إحدى الجوائز الرئيسية لبريكسيت.
علي جانب اخر، يستعد جونسون لحكم من المحكمة العليا بشأن ما إذا كان قد انتهك القانون عندما أوقف البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد لبريكست في 31 أكتوبر.
يقول جونسون إن التعليق كان إجراء روتينيًا للتحضير لجلسة جديدة للبرلمان. يزعم المعارضون أنه تصرف بشكل غير قانوني لمنع المشرعين من التدخل في خطته لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مع أو بدون صفقة خروج.
سيكون الحكم بأن التعليق غير قانوني بمثابة ضربة كبيرة لسلطة جونسون ويمكن أن يعمل المشرعين لاستدعاء البرلمان على الفور.