تحقيقات: خلل في طائرة بوينغ 737 ماكس أدى لتحطمها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلصت تحقيقات السلطات الإندونيسيّة إلى وجود خلل في تصميم طائرة "بوينغ 737 ماكس"، أدّت إلى تحطم طائرة تقل العشرات قبالة سواحلها، العام الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، فإنّ الحادث ينسب كذلك إلى سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة والمشكلات المتصلة بصيانتها.

وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول/أكتوبر إلى سقوط 189 قتيلا، وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا، موقعة 157 قتيلا.

وعلق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس"، منذ ستة أشهر.

وأشارت التحقيقات الأولية في الحادثين إلى نظام التحكم الآلي بالطيران "إم سي إيه إس" المصمم خصيصا لطائرة "737 ماكس".

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وذكرت الصحيفة أن المحققين الإندونيسيين قد يبدلون استخلاصاتهم التي تقاسموها، في الوقت الحاضر، مع الهيئة الفدرالية الأميركية للملاحة الجوية والهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل.

ومن المقرر أن يتوجه مندوبون أميركيون إلى إندونيسيا في نهاية الشهر لمناقشة المسألة، وعدّد المحققون أكثر من مئة عامل ساهمت في الكارثة الجوية.

من جهتها، أكدت شركة "بوينغ"، أنها "تواصل تقديم دعمها للتحقيق" الذي تجريه السلطات الإندونيسية، فيما امتنعت هيئتا الملاحة الجوية وسلامة النقل عن الإدلاء بأي تعليق.

وأضافت الصحيفة أن هيئة سلامة النقل ستعلن "قرابة نهاية الشهر" سلسلة توصيات تتراوح بين تعزيز كفاءات القيادة اليديوية لدى الطيارين، وتحسين آلية مصادقة هيئة الملاحة الجوية على تصاميم الطائرات الجديدة.

كما تصدر مجموعة من الهيئات التنظيمية الدولية شكلتها هيئة الملاحة الجوية الأميركية خلال الأسابيع المقبلة تقريرا سيتضمن انتقادات للعلاقات بين بوينغ والهيئة.