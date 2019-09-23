اعتقال 51 فلسطينيا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال 51 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 29 فلسطينيا خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.

كما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بحجة استخدامها لـ"الإرهاب".

وفي القدس، داهمت قوات الاحتلال في بلدتي سلوان العيسوية واعتقلت 22 شابا، وأفاد شهود عيان، بأن قوات معززة من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وعرف من بين المعتقلين: محمد عبدالله داري، وشقيقه محمود عبدالله داري، وضياء أيمن عبيد، ومحمد فوزي عبيد، وسفيان ناصر محمود، وشقيقيه محمد وأكرم ناصر محمود، وفادي علي مصطفى، وهارون محمد محيسن، ووسيم إياد داري، وزايد العجلوني، وعلي جمال بدر، وباسل محمد درباس، وشقيقه قصي محمد درباس، وسمير أكرم عطية، ووسيم نايف عبيد، ورشاد أمجد ناصر، وحمزه محمد عيسى ناصر، وشقيقه عيسى محمد عيسى ناصر، ومحمود جمال عطية، ومحمد رجب عبيد.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال برفقة مخابراتها اقتحمت حي عين اللوزة ببلدة سلوان واعتقلت الشابين توفيق أبو تايه، ومجدي أبو تايه.

وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء بلدة سلوان، وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين واحتجاز بعضهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأخضعتهم للتفتيش، فيما اندلعت مواجهات في حي "أبو تايه" أطلق خلالها جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية، دون أن يبلغ عن إصابات.

في الضفة الغربية، نفذت قوّات الاحتلال فجر الإثنين حملة اعتقالات ومداهمات طالت 29 شابا،

Advertisements

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير يزن مغامس خلال اقتحامها لبلدة بير زيت شمال، علما أن مغامس معتقل قبل أيام وهو طالب بجامعة بير زيت وناشط في الجبهة الشعبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط بالكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت باسل فليان، خلال مداهمة منزل أسرته ببلدة برهام.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أفرجت عن فليان قبل أيام بعد اعتقاله لمدة أسبوعين.

واعتقلت قوات الاحتلال مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء اعتراف الريماوي خلال اقتحام منزله برام الله.

وفي مدينة الخليل، أفاد مواطنون باعتقال قوّات الاحتلال للمواطنين نزار سدر ورامي خالد العويوي عقب اقتحام منزليهما.

أما في مخيم الدهيشة، اعتقلت قوّات الاحتلال الشبان جمال العيسة، مراد الخمور وبلال عمر الصيفي عقب اقتحام منازلهم في المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة داخل المخيم بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق في صفوف المواطنين.