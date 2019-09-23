شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التاريخ الأسود لقناة الجزيرة في خدمة أجندة الإرهاب والان مع التفاصيل
كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر" أنه منذ تأسيس قناة الجزيرة واللحظات الأولى التى أنطلقت فيها اعتمدت الكذب المنهج للترويج للنظام القطرى، ومهاجمة خصومه السياسيين لكن مع توسع رقعة المقاطعة العربية والعزلة التى يعيشها نظام تميم بن حمد زادت الجزيرة من أكاذيبها بشكل مكثف.
على آثر هذه الأكاذيب خلقت الجزيرة وهماً لا يمت للواقع بصلة؟؟، حيث حاول النظام القطرى استخدامه من أجل خداع الداخل القطرى والرأى العام العالمة معولاً على الانتشار الواسع الذى تحظى به قناة الجزيرة.
ولفت التقرير إلى الأكاذيب التى روجتها الجزيرة جاءت فى المقام الأول لخدمة أجندة جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مساعى استهداف المنطقة ولكن مع فشل هذه المحاولات فى عام 2012 نقل "تميم" هذه التجربة إلى اليمن وتونس والجزائر.
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