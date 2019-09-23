شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بومبيو: القوات الأمريكية الإضافية في الخليج "للردع والدفاع" والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية الإضافية، التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي "للردع والدفاع".
وأضاف بومبيو لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.
ويوم الجمعة، أفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون، بأن البنتاغون يدرس إرسال بطاريات مضادة للصواريخ إضافية، وسرباً آخر من المقاتلات النفاثة، وقدرات مراقبة إضافية إلى الشرق الأوسط لدعم الوجود الإقليمي للجيش الأمريكي، بعد الهجوم في نهاية الأسبوع الماضي على منشآت نفطية سعودية.
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