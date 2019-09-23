شكرا لقرائتكم خبر عن جان إيف لو دريان: خفض التوتر بين أمريكا وإيران على رأس أولوياتنا والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد، إن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، هو خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن اجتماع رئيسي البلدين ليس على قمة أولوياته.

وقال لو دريان للصحافيين: "الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني ليس الهدف الأول. هدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف".