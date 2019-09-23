شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخاريجة المصري يشن هجوماً حاداً على قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تواصله مع بعض وسائل الإعلام العربية للردّ على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية حول التظاهرات في مصر، ونقل ما يحدث على أرض الواقع فعلياً.

وقال شكري في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن دعاوى التظاهر لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي، معتبراً أن تلك الدعاوى "تعبير عن الحقد الدفين تجاه مصر، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة".

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وانتقد شكري عدم مصداقية قناة الجزيرة القطرية فيما تبثه من أحداث عن مصر ونقل معلومات مغلوطة والسعي المستمر لنشر الفوضى.

كما كشف وزير الخارجية شكري عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع مع الشركات الأمريكية الكبرى المستثمرة في مصر، والشركات التي لديها الرغبة في الاستثمار في مصر والتي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية.

وأشار الوزير شكري إلى أن السيسي سيجتمع مع بعض الشخصيات المؤثرة في مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار والمسئولين السابقين، إضافة إلى اللقاءات على المستوى الرسمي.