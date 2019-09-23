شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مشجعة يجبر إيران على حضور السيدات للمباريات بعد منع استمر نحو 40 عاما والان مع التفاصيل

أجبر انتحار مشجعة إيرانية سلطات بلادها على السماح للسيدات بحضور مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد منع استمر نحو 40 عاما.

وفرض نظام الملالي في إيران منذ استئثاره بالسلطة عام 1979 قرارا بحرمان النساء من متابعة المباريات في الملاعب، وهو ما تسبب في غضب عارم بين مشجعات كرة القدم.

المشجعة الإيرانية سحر خداياري ذات الـ29 ربيعا فضحت النظام الإيراني مؤخرا بعدما أضرمت النيران في جسدها، بعد قضاء 3 ليال في السجن بتهمة محاولة دخول أحد ملاعب كرة القدم لمتابعة مباراة لفريقها استقلال طهران.

خداياري المعروفة اجتماعيا بـ"الفتاة الزرقاء" نسبة إلى لون قميص النادي الذي تشجعه، قضت نحبها بعد يومين في المستشفى متأثرة بحروق شديدة تعرضت لها، لتثير ردود فعل عالمية واسعة.

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القمع الذي يمارسه نظام طهران بحق مشجعات كرة القدم تسبب في غضب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حيث طالب بضرورة حضور النساء للمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن الفصل العنصري في ملاعب إيران وملاحقة النساء الذي حال دون رغبتهن في حضور المباريات في طريقه للزوال، فبعد سلسلة من الضغوط، أكد إنفانتينو حصوله على تأكيدات من قبل السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بالحضور للملاعب، وذلك بعدما توجه وفد من "الفيفا" إلى إيران هذا الأسبوع؛ لمناقشة التحضيرات لمباراة كمبوديا المقرر لها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات، لقد حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران".

وأتم: "هذا أمر مهم جدا ولم يحدث في إيران منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة، ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة".