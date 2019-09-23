بريطانيا 'تعتقد' أن إيران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتقد أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.
وأضاف جونسون، قائلا: "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع حل لتوقيف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
وعن القيام بتدخل عسكري ضد إيران رد جونسون، قائلا: "بوضوح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها".
وتابع قائلا: "إنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون بشكل غير قانوني وغير عادل".
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