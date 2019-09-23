الرافدين: توزيع رواتب موظفي الدولة من حاملي الماستر كارد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدىالمصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.
واشار الى ان، المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.
واشار الى ان، المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.
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