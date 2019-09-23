"همة حتى القمة".. شعار يلهب حماس السعوديين في يومهم الوطني

تحتفل السعودية في 23 من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام بيومها الوطني، والذي تعود مناسبته لتاريخ توحيد المملكة من قبل الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ويصاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق البلاد.

ومع الإعلان عن بدء الاحتفال باليوم الوطني الـ89، انتشرت صور شعار "همة حتى القمة" في الشوارع والمدن السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية له، فما قصة هذا الشعار؟

مقولة ولي العهد السعودي

صمم شعار اليوم الوطني الـ89 من عبارة "همة حتى القمة"، يعلوها اللون الأخضر المميز للعلم السعودي، ودشنته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وجاء تصميم هذا الشعار استلهاما من مقولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود: "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

وأمام ذلك، تم اختيار شعار "همـة حتى القمة" ليسلط الضوء على وحدة أبناء المملكة التي أخذت البلاد إلى التقـدم الحضاري بمشاركة قيادة قويـة، ليشهد العالم إنجازات السعودية في شتى المجالات.

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قصة جبل طويق

ويقع جبل طويق في نجد، ويعد الهيكل الرئيسي لمنطقة اليمامة، حيث يتفرع منه "عارض اليمامة"، وهي مدينة الرياض في الوقت الحالي.

وهذا الجبل عبارة عن هضبة ضيقة تتكون من الصخر الجيري وتمتد لما يقارب 800 كلم من صحراء نفود الثويرات الموجودة في منطقة الزلفي شمالاً، ويرتفع عن المناطق الموجودة من حوله ما بين 100 متر إلى 250 متراً، ويصل عرضه في الجزء الشمالي نحو 10 كم، وعرض وسط الجبل يصل إلى 20 كم.

ويظل هذا اليوم استثنائيا لكل من يقطن أرض المملكة، فالاهتمام المتزايد من قبل السعوديين والمقيمين بالابتكار والمبادرة والتميز فيه، يدلل على حالة ولاء وانتماء صلبة بين القيادة والشعب على هذه الأرض.

ولعل هذا الصدى الوطني الفريد امتد إلى خارج السعودية، ليرسم لوحات من الفرح والاحتفاء من المحيط إلى الخليج؛ لأنه يوافق ذكرى توحيد المملكة، إنه شعور الانتماء ورد الجميل لا شعورياً لوطن أعطى للجميع كثيرا.