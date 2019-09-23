مخرج تليفزيوني: اعتذار قناة "الجزيرة" انسحاب تكتيكى لمواصلة بث ونشر الأكاذيب

الإثنين 23 سبتمبر 2019 تامر الخشاب كتب متابعات_الخليج 365 وصف المخرج التليفزيوني المصري تامر الخشاب، اعتذار قناة الجزيرة القطرية عن بث فيديوهات قديمة على أنها تظاهرات فى مصر، بأنه "انسحاب تكتيكى" حفاظًا على ما تبقى من مصداقيتها بهدف مواصلة خطة نشر وبث الأكاذيب لنشر الفتنة داخل المجتمع المصرى.

Advertisements وقال "الخشاب" فى لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، الأحد، إن الحروب التقليدية أصبحت جزءا من الماضى، مشددًا على أن "حروب الإعلام" و"الحروب الإلكترونية" والتقنيات الحديثة لن تتوقف. وأكد "الخشاب" أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها "شهوة" فى تقسيم المجتمعات، مضيفا: "الإخوان خدم ومؤمنين إنهم خونة بدليل إنهم عايشين كويسين فى الخارج".

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