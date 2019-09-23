وزير الخزانة الأمريكي: إيران محبطة والعقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير

الإثنين 23 سبتمبر 2019

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن

كتب متابعات_الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الأحد، إن "إيران محبطة والعقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير".



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وقال في برنامج "ميت ذا برس"، إن العقوبات أوقفت مصادر تمويل النظام الإيراني، وأضعفته حتى لا يمول الإرهاب، وأن كل هذه الممارسات الاستفزازية هي بسبب ما يعانيه اقتصادها حالياً، وفقاً لما نقلته قناة "الحرة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت المزيد من العقوبات على إيران، وإلى أن الخطوة المقبلة ستتعلق بأطراف أخرى، وذكر أن الخيار العسكري، لا يزال مطروحاً على الطاولة في النزاع مع إيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على النظام المصرفي الإيراني، الجمعة الماضي، هي الأقسى من نوعها، لدعمه المالي وتسهيله نقل التحويلات المالية لتنظيمات، وكيانات تصنفها واشنطن إرهابية.