قناة الجزيرة القطرية تعترف بفبركة الفيديوهات

الإثنين 23 سبتمبر 2019 قناة الجزيرة كتب متابعات_الخليج 365 عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقريرا يكشف عن تورط قناة الجزيرة الداعم الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى واصلت الليل بالنهار لتحريض المواطنين على التظاهر ونشر العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، حيث نشر العديد من المقاطع عبر قناتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا.

Advertisements واعترفت قناة الجزيرة بأن الكثير من المشاهد التى عرضتها كانت قديمة ومفبركة مثل الصور الخاصة بجماهير الكرة المصرية الذين احتشدوا فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب خلال بطولة الأمم الأفريقية، أو صور من ميدان التحرير بعد الاحتفال بصعود المنتخب القومى إلى نهائيات كأس العالم فى روسيا، وكذلك فيديوهات مفبركة من مظاهرات حيث تم تركيب الصوت عليها.

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