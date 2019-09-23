فيصل القاسم يعترف بنشر قناة الجزيرة الفوضى وتعكير الأجواء العربية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

فيصل القاسم

كتب متابعات_الخليج 365

"وشهد شاهد من أهلها"، يتطابق هذا القول مع ما ورد فى مقطع الفيديو الذى يعترف فيه المذيع بقناة الجزيرة فيصل القاسم بحقيقة قناة الجزيرة، فى نشر الفوضى وتعكير الأجواء العربية ، وإثارة البلبلة وبث الفرقة بين العرب، ووسيلة للغوغائية والإثارة، وبرامجها أصبحت منبرا للصراعات.



وتساءل مذيع قناة الجزيرة، فى هذا الفيديو قائلا هل تقف قناة الجزيرة على الحياد ؟ وهل المذيعون بها يعملون وفق أجندة مخفية مغرضة ؟ وهل من حقها أن تبعث الشئون الداخلية بالدول العربية، لتصفية الحسابات، ولماذا تضرب مثياق الشرف العربى؟!".

Advertisements

وأكد فيصل القاسم، أن قناة الجزيرة كانت السبب الرئيسى فى دخول الأسماء العبرية إلى المنازل العربية، وذلك من خلال استضافة شخصيات إسرائيلية عبر قنواتها.

وكانت قناة الجزيرة الداعم الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى واصلت الليل بالنهار لتحريض المواطنين على التظاهر ونشر العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، تورطت فى نشر الأكاذيب عن الدولة المصرية، حيث نشر العديد من المقاطع القديمة والمفبركة عبر قناتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا على أنها تخص مظاهرات.

لمشاهدة الفيديو هنــــــــا