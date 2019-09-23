"خليفة الإنسانية" تغيث متضرري السيول في السودان

الإثنين 23 سبتمبر 2019

خليفة الإنسانية

كتب متابعات_الخليج 365

تسلم والي ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، اللواء الركن حيدر علي الطريفي، الأحد، قافلة الدعم التي سيرتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالولاية.



وتم التسليم بحضور ممثلين لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفكري عرديب بطل، منسق شؤون الولايات بمفوضية العون الإنساني، والدكتور عبدالقوي حامد الصاحب، مفوض العون الإنساني بالولاية، والدكتور معروف عثمان محمد صالح، الأمين العام لحكومة النيل الأبيض السودانية، بحسب وكالة السودان للأنباء.

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وقال ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن القافلة تأتي في إطار التكافل الاجتماعي والإخاء بين الشعبين الإماراتي والسوداني، ودعما للمتضررين من السيول والأمطار.

وأشار إلى أن القافلة تتكون من 10 آلاف سلة غذائية و350 خيمة، ووعد بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

من جانبه، عبر والي ولاية النيل الأبيض عن عميق شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، على هذا الدعم السخي والكبير، وقال إن الدعم لامس احتياجات المتضررين، خاصة توفير الإيواء، ووعد بإيصال هذه المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.

وقام والي ولاية النيل الأبيض برفقة ممثلين لمؤسسة خليفة ولجنة الطوارئ، بزيارة ميدانية عبر الطائرة، للوقوف على تسليم المساعدات للمتضررين بمحليتي السلام وأم رمتة.