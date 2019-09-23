جورج عطالله: وقف مزاريب الهدر والفساد أولوية والحل ليس بفرض ضرائب جديدة

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​ إلى أنّ "كلّ الجهات السياسيّة بدأت تلمس بشكل واضح وجدّي أنّ ​الوضع الاقتصادي​ يمرّ بمرحلة دقيقة، وأنّ لا يوجد ترف على صعيد الوقت، أو استسهال للحلول وتأجيلها، وهذا الأمر يبشّر لناحية الجديّة في مقاربة الموضوع".

وأوضح في حديث إذاعي، بموضوع مزاريب الهدر و​الفساد​، أنّ "إلى اليوم،لم نصل إلى الوعي الكامل على صعيد كلّ الجهات السياسيّة، أنّ الموضوع أولويّة، ونقطة أساسيّة لاستعادة ​المالية العامة​ عافيتها. وهناك ملفات لم تعالَج كما يجب، والتأخير في المعالجة ليس صحيًّا، ولن يساعد في الوتيرة السريعة الّتي نريدها أن ترافق ​الموازنة​".

وركّز عطالله على "أنّني لا أعتقد أنّ الحلّ بفرض ضرائب جديدة ولسنا مع هذا الحل ولا أعتقد أنّ هذا الأمر سيحصل"، مشيرًا إلى أنّ "أي ضريبة قد تُفرض يجب أن تكون عاملًا مساعدًا للوصول إلى الحل، وليس عاملًا بديلًا".