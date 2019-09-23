قوى الأمن: ضبط 7131 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "مفارز السير في قوى الأمن الداخلي تواصل مهمّة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلًا نهارًا، وقد سجّلت خلال أسبوع اعتبارًا من 16 أيلول 2019 لغاية صباح 23 أيلول 2019، تنظيم 7131 مخالفة سرعة زائدة؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث".
ودعت في بيان، المواطنين إلى "الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني "WWW.ISF.GOV.LB"، بغية الإطلاع على المحاضر المنظَّمة بحقّهم".
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