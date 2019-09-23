الأب خضره: رسالة لابورا مستمرة بقوّة وبدأت انجازاتها تتحقق

نظمت مؤسسة "​​لابورا​​" اللقاء السنوي الحادي عشر للمندوبين في دير مار أنطونيوس – بعبدا، شارك في اللقاء مندوبي الاحزاب المسيحية والوزراء والنواب والأبرشيات والبلديات والجامعات والجمعيات والمؤسسات المسيحية وغيرها من مختلف المناطق ال​لبنان​ية. وفي كلمة له شكر رئيس مؤسسة لابورا الأب ​طوني خضره​ اكل المندوبين من مناطق لبنان كافّة، مؤكدا أن "رسالة لابورا مستمرة بقوّة وبدأت انجازاتها تتحقق على صعيد واسع وبخاصة بعد تبني العديد من المرجعيات المطالبة ب​حقوق المسيحيين​ والتوازن الوطني". ونوه خضره بـ "رسالة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الى ​مجلس النواب​ لبحث المادة 95 من الدستور اللبناني".



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